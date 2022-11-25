Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість українців

У листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування лише 3% – заперечують що Голодомор був геноцидом українців, вагалися з відповіддю – 4%.

Зазначається, що за останні десять років відбулося зростання у півтора раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу (у порівнянні із минулим роком - зростання на 8 в.п.).

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано вагомих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Опитування проводилося 20-21 листопада 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови звернувся до Німеччини з закликом визнати Голодомор геноцидом українців.

Також раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.