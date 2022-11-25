Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування

Альона Боженко
glavcom.ua
Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування
Голодомор вважають геноцидом понад 90% українців
фото: АрміяInform

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість українців

У листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

За даними опитування лише 3% – заперечують що Голодомор був геноцидом українців, вагалися з відповіддю – 4%.

Зазначається, що за останні десять років відбулося зростання у півтора раза кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу (у порівнянні із минулим роком - зростання на 8 в.п.).

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано вагомих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Опитування проводилося 20-21 листопада 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови звернувся до Німеччини з закликом визнати Голодомор геноцидом українців. 

Також раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Теги: Голодомор 1932-1933 років соцопитування українці геноцид

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський пов’язав війну, яку Росія веде проти України, з Голодомором
Папа Римський вшанував жертв Голодомору та виступив з різкою заявою про війну
23 листопада, 22:32
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
19 листопада, 18:30
Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українців
Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українців
21 листопада, 13:52

Події в Україні

СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль
В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування
Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування
Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото)
Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото)
У Кривому Розі буде повністю зупинено рух електротранспорту
У Кривому Розі буде повністю зупинено рух електротранспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
143K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
90K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
53K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
44K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
44K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту