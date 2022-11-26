Президент звернувся до українців на роковини Голодомору

Попри всі випробування, наша нація знову переможе смерть

«Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом»

Президент України Володимир Зеленський вшанував роковини Голодомору в Україні. Адже 90 років тому радянська влада здійснила геноцид українського народу. Саме тому 26 листопада увесь світ вшановує пам'ять жертв сталінського режиму. Ролик про трагедію й паралелі з сучасністю глава держави опублікував в соцмережах.

Президент України розповів, що українці пройшли через дуже страшні речі.

«І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом», – зауважив Зеленський.

Однак український лідер запевнив, що нас не зламати і ми знову переможемо смерть.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу.