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Президент звернувся до українців на роковини Голодомору

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президент звернувся до українців на роковини Голодомору
Попри всі випробування, наша нація знову переможе смерть 
фото з відкритих джерел

«Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом»

Президент України Володимир Зеленський вшанував роковини Голодомору в Україні. Адже 90 років тому радянська влада здійснила геноцид українського народу. Саме тому 26 листопада увесь світ вшановує пам'ять жертв сталінського режиму. Ролик про трагедію й паралелі з сучасністю глава держави опублікував в соцмережах.

Президент України розповів, що українці пройшли через дуже страшні речі.

«І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом», – зауважив Зеленський.

Однак український лідер запевнив, що нас не зламати і ми знову переможемо смерть. 

Нагадаємо, у листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. 

Теги: Володимир Зеленський українці смерть президент геноцид влада

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