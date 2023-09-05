Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію
Українцям доступний вибір військового підрозділу, бригади, посади та ін.
фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

Мобілізовані мають змогу не чекати розподілення від ТЦК, але все треба робити завчасно 

Загальна мобілізація в Україні триває, військовозобов'язаних хочуть примусово повертати з-за кордону, але кожен з них має змогу самому обрати місце майбутньої служби. Про те, як це зробити, розповів адвокат у TikTok-каналі yermachkov.law.

Правозахисник як приклад навів випадок звернення до нього одного з чоловіків, який поцікавився, що обрати: контракт із ЗСУ чи добровільну мобілізацію. Чоловіка також цікавило, якій спеціальності віддати перевагу, який підрозділ вибрати та ін.

Адвокат нагадав про рекрутингове агентство Lobby X, де для військовослужбовців є окремий сайт із вакансіями. Українцям доступний вибір військового підрозділу, бригади, посади та ін. Іншими словами, військовозобов'язані мають можливість подати резюме на певну вакансію самостійно, а не чекати, куди їх розподілить ТЦК.

Крім того, автор відео рекомендує підбирати собі вакансію через знайомих або за оголошеннями – нерідко можна зустріти запити від ЗСУ, СБУ, Нацгвардії та ін.

На завершення правозахисник наголосив, що складно давати поради про те, де найкраще служити, оскільки є чимало додаткових факторів, наприклад, багато залежить від командирів, колективу, місця знаходження. Але водночас експерт додав, що потурбуватись про всі ці питання треба завчасно. 

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів.

Також ми писали, що в Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати будуть за два-три тижні, проте вже відомо, що фактів незаконних дій задля уникнення мобілізацій є чимало. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Що більше – часто «непридатним» ставили один і той самий діагноз.

Теги: війна чоловік мобілізація адвокат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію
Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію
Розстріляли під час евакуації. Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Олександра Шпилевського
Розстріляли під час евакуації. Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Олександра Шпилевського
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями
У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями
Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)
Невідомі викрали з могили пілота «Джуса» пам'ятні шеврони (фото)
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
11K
Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля
11K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
9626
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8876
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
8794
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала

Новини

«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту