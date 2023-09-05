Як самостійно обрати місце майбутньої служби: адвокат дав інструкцію

Мобілізовані мають змогу не чекати розподілення від ТЦК, але все треба робити завчасно

Загальна мобілізація в Україні триває, військовозобов'язаних хочуть примусово повертати з-за кордону, але кожен з них має змогу самому обрати місце майбутньої служби. Про те, як це зробити, розповів адвокат у TikTok-каналі yermachkov.law.

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Правозахисник як приклад навів випадок звернення до нього одного з чоловіків, який поцікавився, що обрати: контракт із ЗСУ чи добровільну мобілізацію. Чоловіка також цікавило, якій спеціальності віддати перевагу, який підрозділ вибрати та ін.

Адвокат нагадав про рекрутингове агентство Lobby X, де для військовослужбовців є окремий сайт із вакансіями. Українцям доступний вибір військового підрозділу, бригади, посади та ін. Іншими словами, військовозобов'язані мають можливість подати резюме на певну вакансію самостійно, а не чекати, куди їх розподілить ТЦК.

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Крім того, автор відео рекомендує підбирати собі вакансію через знайомих або за оголошеннями – нерідко можна зустріти запити від ЗСУ, СБУ, Нацгвардії та ін.

На завершення правозахисник наголосив, що складно давати поради про те, де найкраще служити, оскільки є чимало додаткових факторів, наприклад, багато залежить від командирів, колективу, місця знаходження. Але водночас експерт додав, що потурбуватись про всі ці питання треба завчасно.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів.

Також ми писали, що в Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати будуть за два-три тижні, проте вже відомо, що фактів незаконних дій задля уникнення мобілізацій є чимало. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Що більше – часто «непридатним» ставили один і той самий діагноз.