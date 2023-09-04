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Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: зареєстровано законопроєкт
У Раді зареєстровано законопроєкт, покликаний боротися зі «схемою» ухилення шляхом вступу до вишів
фото: glavcom.ua

З початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов'язаних використала вступ до університету, щоб уникнути призову

У Верховній Раді зареєстровані зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів. Про це йдеться на вебпорталі Ради.

Авторами ініціативи №9672 стали нардепи Федір Веніславський, Мар'яна Безугла та Ірина Констанкевич.

Стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає, що за здобувачами професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти, асистентами-стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відстрочка від призову під час мобілізації.

Автори законопроєкту зазначають, що з початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов'язаних використала цю можливість, щоб уникнути призову, і вступили у 2022-2023 роках до навчальних закладів для здобуття освіти рівної або навіть рівнем нижче вже отриманої.

За даними в пояснювальній записці, минулого року до навчальних закладів зарахували 106,8 тисячі чоловіків призовного віку, які почали здобувати освіту рівнозначну або нижчу за рівень попередньої освіти. Цього року таких чоловіків уже трохи більше ніж 74 тисяч (вступна кампанія ще триває).

«Вказана практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки та оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав та свобод громадян України, у тому числі й права на освіту військовозобов'язаним, а також компрометує систему освіти в Україні перед українським народом та міжнародними партнерами», – вважають депутати.

Законопроєктом пропонується, щоб під час мобілізації не призивали: здобувачів професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, які за денною чи дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, який вищий за раніше здобутий рівень освіти в послідовності, визначеній законом України «Про освіту», якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення претендентом на освіту 30-річного віку, а також докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

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У Раді зареєстровано законопроєкт, покликаний боротися зі «схемою» ухилення шляхом вступу до вишів
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Також нардепи пропонують давати відстрочку від мобілізації працівникам установ професійної освіти з-поміж осіб чоловічої статі віком до 60 років.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, покликаний боротися зі «схемою» ухилення шляхом вступу до вишів. Відповідну заяву зробив народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону і додав, що йдеться про близько 60 тис. українців.

До слова, Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

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Теги: студенти мобілізація Верховна Рада депутат війна

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