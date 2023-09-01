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Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
Факти підроблення документів на ВЛК виявляють щодня
фото ілюстративне

Часто «непридатним» лікарі-хабарники ставили один і той самий діагноз

В Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати будуть за два-три тижні. Проте вже відомо, що фактів незаконних дій задля уникнення мобілізацій є чимало. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«На превеликий жаль, дехто вирішив скористатися можливістю виписувати собі документи на непридатність до армії, що є абсолютно прикрою ситуацією під час війни», – каже він.

Зазначається, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Що більше – часто «непридатним» ставили один і той самий діагноз.

«Вони не утруждалися. Якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90% випадків був один і той самий діагноз. Вони записували на автоматі. Все це буде підлягати перевірці у законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна, їй нема чого лякатися», – наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що факти підроблення документів на ВЛК виявляють щодня. Коли провина буде доведена, то імена винуватців оприлюднять. – «Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища всіх цих лікарів будуть обовʼязково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку «допомогу». 

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 вересня, Рада національної безпеки та оборони планує врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби.

Теги: РНБО війна мобілізація Олексій Данілов ухилянти

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