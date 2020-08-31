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    Суспільство

    Аномальна спека: прогноз погоди на 31 серпня

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    Сьогодні в Україні скрізь спекотна суха погода - Аномальна спека: прогноз погоди на 31 серпня
    Сьогодні в Україні скрізь спекотна суха погода

    Синоптик Наталка Діденко прогнозує підвищення рівня тепла до +35 градусів

    Погода в Україні 31 серпня буде аномально спекотною, але місцями будуть відчуватися похолодання через наближення атмосферного фронту. При цьому дощі очікуються лише у західних областях.

    Такий прогноз на понеділок, останній день літа, дала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі в Facebook.

    «Сьогодні скрізь в Україні сонце і дуже, дуже тепло, гаряче, + 30... + 35 градусів. Хіба що трохи на Заході подекуди +28, +29 градусів – іде фронт. Але цей фронт, який принесе дощі з грозами вже 1 вересня у західних областях України (карта) включаючи похолодання, це вже турбота осені, вересня», – пише синоптик.

    Також Діденко розповіла, де очікувати опади 31 серпня.

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    «Сьогодні в Україні скрізь спекотна суха погода, 1 вересня дощі очікуються лише у західних областях, у більшості областей – без опадів», – зазначила синоптик.

    Експерт також спрогнозувала погоду у столиці.

    «У Києві 31 серпня також сухо і жарко, до +32 градусів. 1 вересня у столиці передбачається чудова погода – дощу не буде, а спека послабшає до +27, +28 градусів», – додала Діденко.

    прогноз погоди спека Наталка Діденко
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