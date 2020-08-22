Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні



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Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

На Україну насуваються грози, шквали та спека

Рятувальники попереджають громадян про погіршення погодних умов, так у різних регіонах України очікуються, грози зі шквалами, сильні дощі, а також спека. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Згідно з повідомленням, синоптики попереджають, що 22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму очікуються грози, при грозах шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Як зазначається, 21-25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 20 серпня, на Житомирщині у селі Соловіївка Брусилівського району вогонь знищив дерев’яну церкву, побудовану у 1789 році. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив будівлю церкви.

Як повідомлялося, на Луганщині поблизу села Воєводівка, що розташоване між Сєверодонецьком і Рубіжним, вирує масштабна пожежа. Рятувальники інформують, що відбулося займання сухої трави.

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