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    Тепліше, ніж зазвичай. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень

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    Цьогоріч середня температура в вересні буде вищою, ніж зазвичай - Тепліше, ніж зазвичай. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень
    Цьогоріч середня температура в вересні буде вищою, ніж зазвичай

    Середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла

    Цього року вересень має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

    Місячна кількість опадів очікується у межах 35−72 мм, у Карпатах може випасти до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

    Вересень буде перехідним місяцем, який ознаменує остаточний кінець літа і початок осені. Буде спостерігатися зниження грозової активності, а середньодобова температура поступово опуститися нижче 15°.

    Абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 30−39°, в гірських районах — 22−29°. Абсолютний мінімум фіксувався на рівні 1−8° морозу, а на півдні місцями стовпчики термометрів опускалися до 0−4° тепла.

    Як правило, заморозки спостерігаються у другій і третій декадах місяця, а в гірських районах і місцями у північних та центральних областях фіксувалися навіть у першій декаді.

    Також відомо, що погода в Україні у середу, 26 серпня, буде сухою та теплою. Температура повітря буде помірною на Заході та Півночі й сягатиме +25 градусів, переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

    На Півдні, Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінницької, буде дуже тепло, до спеки, – +25…+30 градусів.

    Найспекотніше 26 серпня буде на Луганщині, там повітря прогріється до +29…+31 градуса.

    Значно прохолодніше поки буде на Київщині та Сумщині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +22…+24 градусів.

    Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

    У Києві 26-го серпня без опадів, але не надто спекотно: +22…+24 градуси. За словами Діденко, більш спекотною погода у столиці буде вихідними, 29 – 30 серпня.

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