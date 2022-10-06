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Бабине літо йде в Україну: якою буде погода 6 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бабине літо йде в Україну: якою буде погода 6 жовтня
Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах
фото з відкритих джерел

Сьогодній по всій Україні буде суха погода

У четвер, 6 жовтня, на всій території України дощів не передбачається. Середня температура повітря становитиме 17 градусів тепла. Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході стовпчики термометрів зупиняться на позначці 15-16 градусів вище нуля. А вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах 6-7 градусів.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+18. Вночі температура опуститься до +7. На півдні, 6 жовтня, вдень очікується до +19 градусів, а уночі – до 8-9 з позначкою плюс.

Зазначимо, суха погода триватиме і надалі, однак у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ.

Бабине літо йде в Україну: якою буде погода 6 жовтня фото 1

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.

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Теги: прогноз погоди Україна

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