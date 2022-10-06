Бабине літо йде в Україну: якою буде погода 6 жовтня

Сьогодній по всій Україні буде суха погода

У четвер, 6 жовтня, на всій території України дощів не передбачається. Середня температура повітря становитиме 17 градусів тепла. Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході стовпчики термометрів зупиняться на позначці 15-16 градусів вище нуля. А вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах 6-7 градусів.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+18. Вночі температура опуститься до +7. На півдні, 6 жовтня, вдень очікується до +19 градусів, а уночі – до 8-9 з позначкою плюс.

Зазначимо, суха погода триватиме і надалі, однак у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ.

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.