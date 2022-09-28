Синоптики приголомшили прогнозом погоди на кінець вересня

Температура повітря вночі підвищиться до +11°…+16°

Наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його прогнозом, вже 29 вересня максимальні значення виявляться в районі +18...+23 градуси, а у південних та центральних областях температура підійматиметься до літніх +24°...+28°.

У п'ятницю, 30 вересня, внаслідок проходження малорухомого атмосферного фронту у більшості областей очікуються невеликі, місцями помірні дощі. Температура повітря вночі підвищиться до +11°…+16°, вдень +18°…+23°, у центральних, південних та східних областях встановляться літні показники на рівні +23°…+28°.

«На вихідні, 1-2 жовтня, утримається аномально тепла, на півдні спекотна погода», – прогнозує синоптик.

Як повідомлялося, по всій території України у середу, 28 вересня, пройдуть дощі з грозами. У Києві прогнозуються дощі. Температура повітря вночі +11, вдень +17 градусів.