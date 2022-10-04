«Відкинути російські війська до початку зими». Пентагон оприлюднив плани ЗСУ

У Пентагоні заявили, що ЗСУ хочуть відкинути російські війська з правого берега Дніпра до початку зими

США переконані, що Україна перебуває на шляху до кількох ключових цілей на полі бою з РФ. Так, Київ прагне зміцнити свої позиції напередодні зими. Про це сказала представник відомства, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, пише Reuters.

Валландер відзначила останні зусилля, що вживаються у південній частині Херсонської області, як нещодавні успіхи у Харківській та Донецькій областях.

«Схоже, Україна перебуває на шляху до досягнення всіх трьох цих цілей прямо зараз», – сказала Валландер Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За її словами, ЗСУ хочуть відтіснити російський плацдарм на західному березі Дніпра. Це стане серйозною поразкою для РФ, оскільки відсуне плани Володимира Путіна щодо захоплення Одеси, про які його представники говорили раніше. Також вона зазначила, що взимку, мабуть, інтенсивність боїв спаде.

Також Валландер сказала, що звільнення Україною Лиману «значно вплине на здатність Росії постачати, поповнювати запаси і перекидати війська вздовж усієї цієї передової лінії конфлікту».

У матеріалі сказано, що невдачі Росії викликали різку суспільну критику генералів ЗС РФ і спонукали Москву оголосити часткову мобілізацію.

Журналісти пишуть, що американський військовий представник сказав, проте, що Вашингтон, який озброює та консультує українську армію, досі не бачив великомасштабного російського підкріплення військ в Україні.

Раніше Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.

Нагадаємо, що 2 жовтня Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині.

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