Без опадів, без денних морозів: прогноз погоди на 1 березня
Весна починає панувати
У середу, 1 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. Опади лише на частині територій країни. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде хмарно з проясненнями.
Без опадів лише у північно-східних областях вдень невеликий мокрий сніг
В прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди мождива ожеледиця.
У західній частині вночі та вранці місцями туман
Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі фіксуватиметься на позначці 2-7° морозу, на півдні Одещини та в Криму 1-5° тепла.
Вдень по всій території країни фіксуватиметься температура 0-5° тепла. Виключення – південна частина та Закарпаття. Мешканці цих двох регіонів спостерігатимуть денну температуру на позначці 6-10° тепла.
У Києві та області 1 березня буде хмарно, з проясненнями, але без опадів.
Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.
Вночі на території області температура складатиме 2-7° морозу, а вдень 0-5° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.
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