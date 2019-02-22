Безсмертний підготував Конституційний акт



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Роман Безсмертний заявляє, що Конституційний акт не потребує голосування конституційною більшістю

Завдання цього перехідного документа – забезпечити підготовку, прийняття і реалізацію в Україні нової інституційної моделі української держави, - політик

Кандидат у президенти Роман Безсмертний підготував Конституційний акт та готовий його презентувати суспільству. Про це він повідомив під час президентських дебатів на радіо «НВ».

«Робочою групою під керівництвом Володимира Шаповала підготовлено Конституційний акт. Це перехідний документ, що буде діяти в Україні протягом трьох років. Його завдання фактично забезпечити підготовку, прийняття і реалізацію в Україні нової інституційної моделі української держави», - сказав він.

Одним із перших рішень на посаді президента Безсмертний готовий подати цей документ до Верховної Ради. За його словами, Конституційний акт не потребує голосування конституційною більшістю.

Кандидат у президенти переконаний, що нам конче необхідне перезаснування держави, де головною цінністю має бути людина. Саме на задоволення її потреб повинна бути спрямована діяльність всіх органів влади.

«Мова йде про двопалатний парламент, виконавчу владу з єдиним центром ухвалення рішень, про домінуючу позицію місцевого самоврядування, нову систему безпеки та оборони України і т.д.», – зазначив він.

Нагадаємо, що 16 липня 2018 року Роман Безсмертний презентував концепцію Конституційного акту. В ньому має бути прописаний чіткий механізм ухвалення нового Основного Закону. Розробка нової Конституції планується у трикутнику: президент – парламент – громадськість.

Конституційний акт передбачає перехідний період до 3-х років. За цей час має бути підготовлена та ухвалена нова Конституція. Завдання громадянського суспільства – сформувати замовлення політикам на іншу Конституцію.

Конституційний акт покладатиме зобов’язання на президента організувати і провести цей конституційний процес.