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    Суспільство

    Суддів та держслужбовців треба поставити на «прослушку» - Безсмертний

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    Романа&nbsp;Безсмертного дивує те, що влада бореться з корупцією, а телефони не прослуховує - Суддів та держслужбовців треба поставити на «прослушку» - Безсмертний
    Романа Безсмертного дивує те, що влада бореться з корупцією, а телефони не прослуховує

    Тема права та справедливості починається з справедливого суду, його правочинних рішень, - політик

    Всі телефони суддів та чиновників мають бути поставлені на прослуховування, якщо ми хочемо кардинальних змін в Україні. Про це під час ефіру на телеканалі «Наш» заявив кандидат у президенти, голова партії «РУХ +380» Роман Безсмертний.

    «Тема права та справедливості починається з справедливого суду, його  правочинних рішень. В багатьох країнах реформи починалися і велися судами. Це той паротяг, що вів до змін. Тому я б спершу телефони всього суддівського складу і всіх чиновників, поставив би на «прослушку», в хорошому розумінні. Умовно кажучи: пішов суддя у дорадчу кімнату, зателефонував президент – автоматично система має бути відключена», - сказав політик.

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    Безсмертного дивує те, що влада бореться з корупцією, а телефони не прослуховує. За його словами, досвід сусідніх країн показує, що це ефективний метод. Тому «вся система має бути на «прослушці»: судді і всі державні службовці, зокрема прокурори, слідчі, і т.д.».

    При цьому політик наголосив, що виступає за зняття недоторканості не тільки щодо народних депутатів, президента, а й суддів, бо це «одного поля ягоди».

    Кандидат у президенти нагадав, що він завжди голосував за це будучи народним депутатом. «Це абсолютно правильне рішення. Імунітет не має бути захистом від злочинних незаконних дій», - вважає Безсмертний.
     

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