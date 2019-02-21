Україна має ініціювати створення Балто-Чорноморського союзу - Безсмертний



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Роман Безсмертний вважає, що НАТО сьогодні не здатне оперативно захистити країни Центральної Європи

Найслабше місце з точки зору безпеки – Центральна Європа, а саме територія між Балтійським та Чорним морем, - політик

Центральна Європа сьогодні стоїть перед найважливішим викликом – забезпечити власну оборону. Найкращою відповіддю на російську загрозу є формування Балто-Чорноморського військово-політичного союзу. Ініціатором створення нового безпекового блоку має стати Україна. Про це заявив кандидат у президенти Роман Безсмертний у своїй статті на «Главкомі».

«Найслабше місце з точки зору безпеки – Центральна Європа, а саме територія, так званого, Міжмор’я (між Балтійським та Чорним морем). Фактором стримування може бути лише сила. Яка сила зараз є в країнах Балтії, в Угорщині, Молдові, Чехії, Словаччині, Польщі, Румунії, Болгарії? Тільки об’єднавшись у Балто-Чорноморський військово-політичний союз, вони здатні сформувати нову модель євразійської безпеки і спільно захистити себе», - вважає він.

При цьому Безсмертний зауважив, що система Північноатлантичного альянсу сьогодні не здатна оперативно відреагувати на загрозу для країн Центральної Європи. Він нагадав, що стаття 5 Статуту НАТО (напад на одну країну вважається нападом на всіх) ще жодного разу в історії не застосовувалася.

На думку Безсмертного, якщо НАТО не здатне до оперативних кроків для захисту своїх членів, то наступними жертвами рано чи пізно стануть країни Центральної Європи. Далі – Західна Європа. Україна і сусідні держави стануть лише дорогою до Франції, Німеччини, Іспанії, «привіт через Скрипалів уже передали і Британії»…

«Самостійно держави Центральної Європи ні на що не вплинуть. Об’єднані у регіональний військово-політичний блок – так. Отже, членами Балто-Чорноморського союзу я бачу такі держави: Україну, Польщу, Латвію, Литву, Естонію, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію, Молдову, Болгарію», - зазначив він.

Найслабшим місцем в системі центральноєвропейської безпеки політик називає Білорусь. За його словами, саме тому Кремль надійно тримає в руках Лукашенка, бо сьогоднішня Білорусь – «найбільша безпекова діра».

Безсмертний звертає увагу на те, що Балто-Чорноморський союз – це питання довгого обговорення, складних механізмів, розподілення функцій між державами. За його задумом, одна країна може взяти на себе розвідувальну функцію, інша - підводну диверсійну роботу, хтось займеться розвитком систем ПВО тощо.

Водночас Безсмертний наголосив, що створення Балто-Чорноморського військово-політичного союзу – це не альтернатива НАТО. Тобто, будучи членом НАТО, держава може вступати і в союз Міжмор’я, бо «це лише посилює позицію у протистоянні з ворогом».

«Євразійський континент потребує нової системи безпеки. Для мене вимальовується модель за прикладом: НАТО, Балто-Чорноморський союз, Китай з його позицією активного нейтралітету, Росія. Лише така конфігурація може втримати стабільність на всьому континенті», - переконаний Безсмертний.