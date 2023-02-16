Більше сонечка, але вночі морози: прогноз погоди на 16 лютого

На українців чекає зовсім не зимова погода

У четвер, 16 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

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На дорогах у Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. У Карпатах вдень очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 1° до 6°морозу, вдень 1-6° тепла.

У східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі очікується 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

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У Києві та області 16 лютого буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується.

Швидкість північно-західного з переходом на південно-західний вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 1-6° морозу, а вдень 1-6° тепла. У Києві вночі обіцяють 1-3° морозу, вдень – 2-4° тепла.