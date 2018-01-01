У Тернополі синьо-жовтий прапор офіційно отримав червоно-чорного «сусіда»

Рішення ухвалили у відповідь на польський закон про заборону пропаганди «бандерівської ідеології»

Відтепер у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний. Таке рішення було прийняте на сесії Тернопільської міської ради сьогодні, 2 лютого, як відповідь



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Рішення ухвалили у відповідь на польський закон про заборону пропаганди «бандерівської ідеології»

Відтепер у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.

Таке рішення було прийняте на сесії Тернопільської міської ради сьогодні, 2 лютого, як відповідь на ухвалений польським Сеймом закон про заборону пропаганди «бандерівської ідеології».

Очільник Тернополя зазначає, що попри ухвалення зазначеного закону, Польща, як і раніше, залишиться партнером Тернополя: «Адже сім польських міст є нашими офіційними містами-побратимами, з якими місто розвиває дружні взаємини».

«Тернопіль завжди мав прекрасні партнерські відносини з польськими містами. Тісно співпрацюють між собою освітні, лікувальні, спортивні та культурні заклади наших міст. І саме завдяки спільним проектами ми показуємо дружбу між нашими країнами та містами, - зазначив Сергій Надал. - Переконаний, що жодне політичне рішення не може переписати героїчні сторінки нашої історії. Цим рішенням ми демонструємо, що не дозволимо іншим країнам переписувати сторінки нашої історії. І ще раз офіційно затверджуємо на міському рівні пошану до наших Героїв і їх вклад у боротьбу за Незалежність України».

Раніше повідомлялося, що голова фракції «Свобода» у Київській міській раді, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк запросив Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Яна Пєкла на V Бандерівські читання, які відбудуться 9 лютого 2018 року у Києві.