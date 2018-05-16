Битва за автокефалію. Митрополит Черкаський і Канівський відмовився підписувати «записочки», які «спускає» Онуфрій з Києва

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Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук)

«Я не розумію тих, хто складав ці папірці, я не розумію їхнє бажання»

Президент Петро Порошенко ініціював звернення до Вселенського патріархату з метою отримання дозволу на створення помісної церкви в Україні. Згодом з регіонів країни почали надходити сигнали про тиск на священиків і єпископів - мовляв, їх примушують на готових бланках підписувати звернення до Вселенського Патріарха, аби той не давав «добро» на автокефалію. Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук) підтвердив цей факт і розказав у інтерв’ю «Главкому», чому у його єпархії такі «записочки» ніхто підписувати не буде.

«Мені було надіслали такий папірець. Секретар дав мені його прочитати. Було наказано, щоби я розіслав такі папірці благочинним (священикам), аби вони їх підписали. Там було написано, що УПЦ відходить «під» Константинополь, який організовує в Україні свій екзархат. Мовляв, ми будемо в екзархаті Константинополя. Я не розумію тих, хто складав ці папірці, я не розумію їхнє бажання. Тому у моїй єпархії ніхто такі записочки підписувати не буде», - сказав Софроній.

Він уточнив, що ці «записочки» їм надіслали з Києва, на них було написано «за благословення митрополита Онуфрія». «Мовляв, є те і те, потрібно, щоби ви висловили свою думку. Все офіційно», - додає митрополит.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.