Яке релігійне свято відзначається 5 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 5 грудня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Сави Освященного

5 грудня православна церква за Новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Сави Освященного. Він є одним із найвідоміших засновників чернецтва в Палестині та прославився своїми духовними подвигами.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Сави Освященного

5 грудня вшановується пам'ять преподобного Сави Освященного, який народився у Каппадокії у V столітті. З юних років він прагнув до духовного життя і вже у 17 років став ченцем. Його потужна віра та прагнення до аскези привели його до Палестини, де він приєднався до монастирської спільноти.

Преподобний Сава відомий тим, що став засновником знаменитої Лаври Сави Освященного (Мар Саба) у Юдейській пустелі, яка діє до сьогодні. Він був відомим чудотворцем, а також активним захисником православ'я під час христологічних суперечок. Сава Освящений відіграв ключову роль у створенні Єрусалимського статуту, який визначав порядок богослужіння.

У народі цей день відомий як Савин день. Існувало повір'я, що не можна сваритися та вирушати в далеку дорогу. Цей день вважався чоловічим святом, де жінкам заборонялося займатися рукоділлям (прядінням та шиттям).

Молитви дня

О, преподобний і богоносний отче наш Саво! Ти, що прославився великим подвигом і заснував потужну Лавру, молимо тебе: будь нашим заступником і помічником. Випроси нам у Господа Ісуса Христа прощення гріхів та зміцнення у вірі. Захисти нас від спокус, хвороб та лиха. Допоможи нам наслідувати Твою стриманість та любов до ближнього. Нехай молитва Твоя буде щитом для нас і нашої країни. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: