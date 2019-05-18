Блогер Гайворонський вийшов на волю після 10 діб арешту в окупованому Сімферополі



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Ялтинський журналіст та блогер Євген Гайворонський Фото: Крим.Реалії

Гайворонський стверджує, що під час перебування в ізоляторі до нього приїжджали російські силовики, які нібито погрожували йому російською в’язницею

Ялтинський журналіст, блогер Євген Гайворонський вийшов з ізолятора тимчасово тримання (ІТТ) в Сімферополі після 10 діб арешту за відмову проходити медобстеження під час його попереднього затримання 26 березня.

Про це у п’ятницю «Крим.Реалії» повідомив сам Гайворонський.

Гайворонський стверджує, що під час перебування в ізоляторі до нього приїжджали російські силовики, які нібито погрожували йому російською в’язницею, якщо він відмовиться поїхати на материкову Україну, щоб займатися шпигунством.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя пізно ввечері 7 травня заарештував на 10 діб ялтинського журналіста, блогера Євгена Гайворонського.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних речовин, пізніше того ж дня підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.