Борець за українську мову Ніцой зізналась, що любить «Іронію долі, або з Легким паром»
- Вчора, 23:23
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Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв
Лариса Ніцой
Нійцой любить Рязанова попри те, що він — російський режисер
Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой зізналася, що любить радянський фільм «Іронія долі, або з Легким паром». Такий «камінг-аут» вона зробила в інтерв’ю «Главкому».
«Я люблю це кіно. Люблю Ельдара Рязанова – нічого, що він російський режисер, він геніальний. Я виховувалася на цих фільмах. Все-таки, якась ностальгія залишилася», — говорить Ніцой.
Але, за словами діячки, вона є прихильницею того, що нам вже час знімати своє: комедії, серйозні фільми, попсові фільми, мультики. «Нам час пропагувати своє», — резюмувала Ніцой.
Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.