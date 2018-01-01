  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Борець за українську мову Ніцой зізналась, що любить «Іронію долі, або з Легким паром»

    Нійцой любить Рязанова попри те, що він — російський режисер
    Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой зізналася, що любить радянський фільм «Іронія долі, або з Легким паром». Такий «камінг-аут» вона зробила в інтерв’ю  «Главкому». [READ_MORE] «Я люблю це кіно. Люблю Ельдара Рязанова – нічого, що він російський
    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    Лариса Ніцой
    Фото: Станіслав Груздєв
    Лариса Ніцой

    Нійцой любить Рязанова попри те, що він — російський режисер

    Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой зізналася, що любить радянський фільм «Іронія долі, або з Легким паром». Такий «камінг-аут» вона зробила в інтерв’ю  «Главкому».

    «Я люблю це кіно. Люблю Ельдара Рязанова – нічого, що він російський режисер, він геніальний. Я виховувалася на цих фільмах. Все-таки, якась ностальгія залишилася», — говорить Ніцой.

    Але, за словами діячки, вона є прихильницею того, що нам вже час знімати своє: комедії, серйозні фільми, попсові фільми, мультики. «Нам час пропагувати своє», — резюмувала Ніцой.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.

    Читайте також
    кіно українська мова Лариса Ніцой
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ