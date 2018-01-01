Борець за українську мову Ніцой зізналась, що любить «Іронію долі, або з Легким паром»

Нійцой любить Рязанова попри те, що він — російський режисер

Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой зізналася, що любить радянський фільм «Іронія долі, або з Легким паром». Такий «камінг-аут» вона зробила в інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] «Я люблю це кіно. Люблю Ельдара Рязанова – нічого, що він російський



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Фото: Станіслав Груздєв Лариса Ніцой

Нійцой любить Рязанова попри те, що він — російський режисер

Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой зізналася, що любить радянський фільм «Іронія долі, або з Легким паром». Такий «камінг-аут» вона зробила в інтерв’ю «Главкому».

«Я люблю це кіно. Люблю Ельдара Рязанова – нічого, що він російський режисер, він геніальний. Я виховувалася на цих фільмах. Все-таки, якась ностальгія залишилася», — говорить Ніцой.

Але, за словами діячки, вона є прихильницею того, що нам вже час знімати своє: комедії, серйозні фільми, попсові фільми, мультики. «Нам час пропагувати своє», — резюмувала Ніцой.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.