Червоний хрест відправив на окупований Донбас 82 тонни корму для тварин



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Усі КПВВ на лінії розмежування 30 березня розпочали роботу вчасно

Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляє прес-служба ДПСУ.

«...через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів ТОТУ гуманітарний вантаж (корм для тварин) загальною вагою майже 82 тонни», — йдеться у повідомленні.

Додається, що усі КПВВ на лінії розмежування 30 березня розпочали роботу вчасно.

Нагадаємо, 7 березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас.