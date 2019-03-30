  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Червоний хрест відправив на окупований Донбас 82 тонни корму для тварин

    • Розсилка
    Червоний хрест відправив на окупований Донбас 82 тонни корму для тварин

    Усі КПВВ на лінії розмежування 30 березня розпочали роботу вчасно

    Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «...через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували чотири вантажних автомобіля від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів ТОТУ гуманітарний вантаж (корм для тварин) загальною вагою майже 82 тонни», — йдеться у повідомленні.

    Додається, що усі КПВВ на лінії розмежування 30 березня розпочали роботу вчасно.

    Нагадаємо, 7 березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас КПВВ тварини червоний хрест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ