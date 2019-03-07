Бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас



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З чотирьох машин з гумдопомогою, три повернулися на підконтрольну Україні територію

На Донбасі бойовики не пропустили через лінію розмежування три вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

Як зазначається, міжнародна організація «Червоний хрест» зібрала чотири вантажівки вагою 83 тонни гуманітарної допомоги людям, які живуть на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Проте на КПВВ «Новотроїцьке» бойовики без пояснень не пропустили на тимчасово окуповану територію три вантажівки. Машини повернулися на підконтрольну Україні територію», - поінформували українські прикордонники.

Як повідомлялося, окупанти поки вирішили не забороняти Єдину церкву на окупованих територіях. «Через ЗМІ ми підняли таку бурю, щоб захистити своїх вірних, своє духовенство. Вони, напевно, зробили крок назад. Але, відверто кажучи, я їм не вірю. Їхня вся діяльність покладена на брехні, про що можна казати», - повідомив архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти мінують територію біля військових частин. За даними української розвідки, окупанти у такий спосіб намагаються унеможливити втечі з частин та переходи лінії розмежування бойовиками.