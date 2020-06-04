Червоний Хрест знову відправив гуманітарну допомогу на окупований Донбас



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Червоний Хрест відправив на тимчасово окуповану територію України понад 50 тонн гуманітарного вантажу

За маршрутом «Київ-Донецьк поїхали три автомобілі з будівельними матеріалами

Учора, 3 червня, прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування три автомобілі з гуманітарною допомогою від міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Гуманітарний вантаж направлено цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України та безпосередньо постраждали від агресії РФ.

Автомобілі з будівельними матеріалами загальною вагою понад 53 тонни прослідували за маршрутом «Київ-Донецьк» через КПВВ «Новотроїцьке».

Нагадаємо, 28 травня Червоний Хрест відправив на окупований Донбас понад 36 тонн гуманітарної допомоги.

19 травня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ ) направили понад 19 тонн гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих територій України.

Також 12 березня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окуповані території Донбасу нову партію гуманітарної допомоги для мирних жителів.