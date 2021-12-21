  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Чорний сніг на Прикарпатті. Представник Держпродспоживслужби прокоментував ситуацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Народний депутат Фріс повідомив, що згідно наявних у нього аналізів снігу у Галичі було виявлено перевищення ртуті і сажі в рази, але не продемонстрував копій лабораторних досліджень - Чорний сніг на Прикарпатті. Представник Держпродспоживслужби прокоментував ситуацію
    Народний депутат Фріс повідомив, що згідно наявних у нього аналізів снігу у Галичі було виявлено перевищення ртуті і сажі в рази, але не продемонстрував копій лабораторних досліджень
    фото: Facebook Володимира Теслюка

    Чиновник спростував слова нардепа Фріса про результати аналізів чорного снігу на Івано-Франківщині

    В Держпродспоживслужбі спростували слова нардепа Ігоря Фріса про результати аналізів чорного снігу на Івано-Франківщині. Там зазначили, що проведені аналізи свідчать, що загрози для людей немає.

    Про це у коментарі Суспільному розповів начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Віталій Фіглевський.

    «У центрі Галича та біля ветлікарні сніг був візуально чорний, сірий, і це бачимо на фізико-хімічних дослідженнях. При нормі 20°C колір та вміст забруднення становив від 25°C до 30°C. На площі майдану Різдва фахівці виявили незначне перевищення вмісту ртуті. Але сніг перетворюється у воду, а вона проходить очищення, фільтрацію, тому загрози для життя людей немає», – розповів Віталій Фіглевський.

    З його слів, в управлінні з’ясовують причину виникнення чорного та сірого снігу у Галичі. Лабораторне дослідження працівники Держпродспоживслужби надіслали у Галицьку міську раду та Держекоінспекцію.

    Нагадаємо, 16 грудня у Галичі та навколишніх селах, що на Івано-Франківщині, випав чорний сніг. Народний депутат Ігор Фріс повідомив, що згідно наявних у нього аналізів снігу у Галичі було виявлено перевищення ртуті і сажі в рази але, втім, не продемонстрував копій лабораторних досліджень.

    Теги: екологія депутат Івано-Франківщина чиновник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чорний сніг на Прикарпатті. Представник Держпродспоживслужби прокоментував ситуацію