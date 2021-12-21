Байдена перевірили на Covid-19 через контакт з інфікованим чиновником

За три дні до отримання позитивного тесту чиновник провів близько 30 хвилин у безпосередній близькості від президента США в літаку

Інфікований співробітник Білого дому повністю вакцинований, у тому числі бустерною дозою вакцини

Один із співробітників середнього рангу адміністрації президента США, який нещодавно контактував із Джо Байденом у президентському літаку, отримав позитивний результат Covid-тесту. Про це сьогодні заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі

«У понеділок вранці співробітник середньої ланки, який не має регулярних контактів з президентом, отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Трьома днями раніше, у п'ятницю, цей співробітник провів близько 30 хвилин у безпосередній близькості від президента в літаку по дорозі з Оранжбургу, Південна Кароліна, у Філадельфію Пенсільванія», –сказала Псакі.

Вона уточнила, що інфікований співробітник повністю вакцинований, у тому числі бустерною дозою вакцини, і його тест дав негативний результат перед посадкою на борт №1, як це обов'язково для всіх, хто подорожує з президентом.

«У цього співробітника симптоми не виявлялися до неділі, а у понеділок він пройшов обстеження», – додала речниця Білого дому.

Вранці 20 грудня, дізнавшись про позитивний результат тесту співробітника, Байден пройшов ПЛР-тест та отримав негативний результат. Його знову перевірять у середу.

Президент США продовжить дотримуватися запланованого розпорядку дня.

До слова, перший інфікований «Омікроном» українець вже одужав: як протікала недуга. Напередодні медики виявили в Україні понад 6 тис. нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано 1 061 особу, летальних випадків – 346, одужало – 18 850 осіб.

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