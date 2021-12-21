Тимчасова слідча комісія Ради висловила недовіру міністру інфраструктури та керівництву «Укрзалізниці» – нардеп

Нардеп Гришина наголосила, що вантажообіг залізничного транспорту у 2021 році суттєво впав

На засіданні ТСК з питань «Укрзалізниці» 17 грудня одноголосно було прийнято рішення звернутися до Кабінету міністрів з вимогою не продовжувати контракт з головою правління АТ «Укрзалізниця», а також висловити недовіру міністру інфраструктури, оскільки вони не виконали жодну з вимог, які ставила перед ними ТСК та влада, а прибуток «Укрзалізниці», про який заявило керівництво – лише бухгалтерська маніпуляція. Про це написала народний депутат, голова ТСК Юлія Гришина на своїй сторінці у Фейсбук.

«Підстави для такого рішення – невиконання Указів президента, невиконання планів уряду, не виконано затверджені урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік, не виконано жодного з 71 доручення проміжного Звіту ТСК, та провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС», – перерахувала Гришина.

За її словами, у 2021 році було виконано 55-60% виконання плану капітальних інвестицій, а з плану доходу від продажу непрофільних та надлишкових активів, затвердженому у фінплані у розмірі 1,5 млрд грн, на кінець листопада укладено договорів лише на 83,6 млн. грн.

«При цьому із 3,6 млрд грн запланованого чистого прибутку, він очікується на рівні 250 млн грн - за рахунок «бухгалтерських маніпуляцій», непідвищення заробітних плат залізничникам, перенесення переоцінки основних засобів Укрзалізниці на 2022 рік, та позитивну курсову різницю. Без бухгалтерських маніпуляцій та підвищення тарифів УЗ продемонструвала б, за підсумками 2021 року, 8 млрд грн збитку», – наголосила Гришина.

Вона також зазначила, що вантажообіг залізничного транспорту впав: так, якщо у 2019 році він становив 152520,1 млн т/км, то у 2021 році – лише 147948,9 млн. т/км. При цьому, станом на листопад 2021 року, щоденно на мережі залізниць України залишаються кинутими та відставленими 300 вантажних поїздів, а середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді впав до мінімуму за останні 3 роки 109 км/доба.

«Вважаю, що «виробнича практика» таких стажерів та їхні експерименти і маніпуляції у державній компанії Укрзалізниця дуже дорого обходяться народу України», – резюмувала Гришина.

Як відомо, в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці значно погіршився, що негативно позначається на роботі бізнесу. Так, представники паливного ринку заявили, що деякі цистерни з пальним перебувають у дорозі понад два місяці.

У свою чергу, на заводі «Ковальська» повідомили, що змушені були навіть зупиняти виробництво через те, що не було вагонів для відвантаження сировини. А підприємство «Артемсіль» звернулося до прем'єра зі скаргою на те, що «Укрзалізниця» не надає компанії планову кількість вагонів, зате ціни на вагони зросли у декілька разів, що неприпустимо в умовах погіршення якості послуг.