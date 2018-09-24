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    Суспільство

    Денісова доручила перевірити суди, відділки поліції та медустанови

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    Людмила Денісова провела&nbsp;<span>апаратну нараду</span> - Денісова доручила перевірити суди, відділки поліції та медустанови
    Людмила Денісова провела апаратну нараду

    Тепер фахівці Офісу омбудсмена здійснюють на виїзді ще й перевірку дотримання соціальних та економічних прав

    Працівники Офісу омбудсмена під час моніторингових візитів тепер перевірятимуть дотримання у закладах і установах також соціальних та економічних прав людини.

    Таке доручення дала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час апаратної наради, написала омбудсмен у Facebook.

    «За моїм дорученням введено нові напрямки моніторингових візитів. Тепер фахівці Офісу здійснюють на виїзді ще й перевірку дотримання соціальних та економічних прав. Під час візиту до Ірпінської міської ради виявилося, що в місті відсутній структурний підрозділ, який би опікувався питаннями охорони здоров'я жителів», - повідомила Денісова.

    Зокрема, за її словами, минулого тижня перевірено установи виконання покарань, заклади Міністерства оборони, регіональні відділи поліції, міськрайонні суди, психоневрологічні інтернати, геріатричні пансіонати, Центри соціально-психологічної реабілітації дітей Закарпатської та Київської областей.

    «Під час перевірок виявлено порушення права на безперешкодний доступ осіб з інвалідністю, на приватність. Камери для затриманих не забезпечені найнеобхіднішим, відсутні місця для медичного огляду та проведення побачень затриманих. Порушено санітарні вимоги в харчоблоках центрів реабілітації», - наголосила омбудсмен.

    Вона також доручила працівникам Офісу посилити контроль за додержанням прав людини в кожному законопроекті, що реєструється у Верховній Раді.

     

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