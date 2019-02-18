Державний адвокат подав апеляцію на вирок Януковичу



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Приватні захисники Януковича апеляцію на рішення Оболонського районного суду поки не подавали

Термін подачі скарг минає 25 лютого

Державний адвокат Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-секретаря судової інстанції Інну Свинаренко.

«Вирок стосовно обвинуваченого Януковича оскаржений захисником Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги Юрієм Рябоволом сьогодні, 18 лютого», - заявили в суді агентству.

Зазначимо, власні платні захисники Януковича апеляцію на рішення Оболонського районного суду поки не подавали. Термін подачі скарг минає 25 лютого.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення.