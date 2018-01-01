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    Держстат: минулого року Україну відвідали 14,3 млн іноземців

    Приватні поїздки до України впродовж минулого року здійснили 13,7 млн громадян із різних країн
    У 2017 році Україну відвідали 14,3 млн іноземних громадян, 4 млн з них приїхали на постійне місце проживання. Відповідні підрахунки оприлюднила Державна служба статистики. Згідно з повідомленням, у службових цілях до Україні в 2017 році в'їжджали 88,9 тисяч іноземців, для туризму - 38,6 тисяч осіб. Приватні поїздки до України впродовж
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    Паспортний контроль

    Приватні поїздки до України впродовж минулого року здійснили 13,7 млн громадян із різних країн

    У 2017 році Україну відвідали 14,3 млн іноземних громадян, 4 млн з них приїхали на постійне місце проживання.

    Відповідні підрахунки оприлюднила Державна служба статистики.

    Згідно з повідомленням, у службових цілях до Україні в 2017 році в'їжджали 88,9 тисяч іноземців, для туризму - 38,6 тисяч осіб.

    Приватні поїздки до України впродовж минулого року здійснили 13,7 млн громадян із різних країн, на навчання приїхали 4,5 тисяч осіб, а з метою працевлаштування - 2,6 тисяч осіб.

    Раніше міграційна служба розповіла, скільки біженців прихистила Україна.

    До слова, Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику.

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