Держстат: минулого року Україну відвідали 14,3 млн іноземців
- Вчора, 22:56
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Приватні поїздки до України впродовж минулого року здійснили 13,7 млн громадян із різних країн
У 2017 році Україну відвідали 14,3 млн іноземних громадян, 4 млн з них приїхали на постійне місце проживання.
Відповідні підрахунки оприлюднила Державна служба статистики.
Згідно з повідомленням, у службових цілях до Україні в 2017 році в'їжджали 88,9 тисяч іноземців, для туризму - 38,6 тисяч осіб.
Приватні поїздки до України впродовж минулого року здійснили 13,7 млн громадян із різних країн, на навчання приїхали 4,5 тисяч осіб, а з метою працевлаштування - 2,6 тисяч осіб.
Раніше міграційна служба розповіла, скільки біженців прихистила Україна.
До слова, Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику.