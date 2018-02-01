Українська електронна віза на 30 днів коштуватиме $65

Після запровадження електронних віз Україна не планує повністю ліквідувати консульські пункти в аеропортах

Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику. Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю «Європейській правді». «Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30



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Електронну візу будуть надсилати на електронну пошту

Після запровадження електронних віз Україна не планує повністю ліквідувати консульські пункти в аеропортах

Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику.

Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в інтерв’ю «Європейській правді».

«Електронна віза буде лише одноразова, вона буде видаватися строком до 30 днів, вартість – $65. Паралельно зменшується кількість віз, що оформлюються в аеропортах, тобто Visa on arrival. А для країн міграційного ризику залишається оформлення віз у посольствах, зараз таких країн 70», - сказав Погорельцев.

Він пояснив, що електронну візу будуть надсилати на електронну пошту, її треба буде самому роздрукувати на принтері та привезти на паспортний контроль.

«Просто завантажити в телефон не вийде – для прикордонників потрібна роздруківка. Зокрема, тому ми на першому етапі не будемо навіть зменшувати кількість наших співробітників в аеропортах, щоби вони, приміром, допомогли роздрукувати цю візу», - сказав Погорельцев.

Він додав, що після запровадження електронних віз Україна не планує повністю ліквідувати консульські пункти в аеропортах.

«Зараз ми суттєво вдосконалили роботу консулів у аеропортах. Треба визнати – коли ми тільки запровадили механізм «Візи в аеропортах», не все було добре», - зазначив він.

Погорельцев також повідомив, що міністерство закордонних справ України має підготовлені проекти угод про безвіз із Мексикою, Таїландом та ще низкою країн.

Раніше стало відомо, що Україна почне видавати електронні візи наприкінці березня.