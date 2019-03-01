Дискусія про мирні переговори з Москвою, то гібридна технологія ворога, - Данилюк



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Олександр Данилюк вважає, що російський реванш на виборах 2019 року цілком можливий через розчарування виборців

Росія спробує змінити політичний вектор України, а ми маємо протидіяти, - кандидат у президенти

Лідер Громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк вважає, що розмови щодо можливості мирної угоди з Москвою або наївні, або нав'язані самим Кремлем. Про це сказав експерт в інтерв’ю Gazeta.UA.

На думку Данилюка, Росія планує використати вибори в Україні, щоб привести до влади проросійські сили, отримати нейтральну більшість у парламенті і менш антиросійського президента, ніж Порошенко. «Для протидії - потрібно донести до виборців реальність гібридних загроз та боротись проти мажоритарної системи виборів», - пояснює кандидат у президенти.

За словами Данилюка, російський реванш на виборах 2019 року цілком можливий через розчарування виборців.

«Політики, які прийшли до влади після Революції Гідності, послідовно відстоюють західний вектор розвитку, але не є успішними в питаннях економіки і забезпеченні соціальних потреб українців. Звідси - низька популярність старих політичних сил і запит на інших лідерів. Україна цілком можливо може стати жертвою латиноамериканського синдрому, коли на зміну популістам прийшли не технократи, а ультрапопулісти», - стверджує Данилюк.

На його думку, використовуючи ситуацію, Росія реалізовуватиме план з розподілу України на кілька квазідержавних утворень, котрі не матимуть шансів на інтеграцію в Євросоюз.

«Підготовка до розвалу України почалася ще до 2004-го, із сепаратистського з’їзду у Сіверськодонецьку та розмов про федералізацію в Харкові та Одесі. Експерт нагадав, що в 2010-му, коли Віктор Янукович став президентом, одним із перших законів став закон про референдум щодо федералізації. Росія намагатиметься реалізувати цей сценарій», - вважає експерт.

Кандидат у президенти Олександр Данилюк відверто зізнається, що не розраховує виграти президентські перегони, а використовує кандидатські можливості, щоб протистояти спробам російського реваншу.

Він зокрема планує провести кампанію проти мажоритарної системи, котра відкриває колосальні можливості для Російської Федерації.

Зокрема, експерт вважає, що за рахунок підкупу на кожному з мажоритарних округів ворожі Україні сили можуть отримати щонайменше 70% місць.