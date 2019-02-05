Кандидат у президенти Данилюк закликав до національної солідарності через російські загрози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат за освітою Олександр Данилюк - лідер громадянського руху «Спільна справа»

Головне завдання на парламентських та президентських виборах - це протидія втручанню в українські вибори, - Данилюк

Один із лідерів Революції гідності, кандидат у президенти України Олександр Данилюк, закликав українців не сваритись через політику і нагадав, що найголовніше – це зберегти цілісність держави, бо Росія прикладає максимум зусиль, щоб через вибори розколоти українське суспільство.

«На жаль, ці вибори більшістю політичних сил розглядаються як привід для безкомпромісного протистояння та загострення внутрішніх міжусобиць з надією отримати для себе персонально більшу кількість місць біля бюджетної годувальниці. Така поведінка нагадує озброєні бійки за право отримати собі каюти першого класу на «Титаніку». Росія розглядає ці вибори як театр воєнних дій, а українських політиків як свої інструменти з розколу суспільства. Сьогодні, як ніколи, необхідно пам’ятати про національну солідарність, бо, як написано в Святому Письмі «будь-яке розділене царство – впаде». Не сваріться через кандидатів. Держава понад партії, нація понад класи», - написав Данилюк на власній Facebook сторінці.

Раніше Данилюк оприлюднив свою програму, в якій зазначив, що головне завдання, що стоїть перед ним та його «Спільною Справою» на парламентських та президентських виборах - це протидія втручанню в українські вибори та російському реваншу через формування проросійської більшості.

Адвокат за освітою Олександр Данилюк, лідер громадянського руху «Спільна справа». Зареєстрований кандидатом в президенти України під номером 22.