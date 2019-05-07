Діти з особливими потребами та люди з порушеннями слуху відвідали шоу «Ліхтаріус»



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Покази сімейного шоу «Ліхтаріус» триватимуть щонеділі до кінця травня у київському Caribbean Club Concert Hall

У минулу неділю, 5 травня, музичне театралізоване шоу «Ліхтаріус» відвідали діти з особливими потребами. Дітей запросили завдяки спільній ініціативі Caribbean Club Concert Hall та благодійних громадських організацій: «З теплом у серці», «Віра В Диво», «Перлина» та «Товариство Червоного Хреста України».

На показі також були присутні люди з порушеннями слуху, адже шоу перекладалось на жестову мову завдяки соціальному проекту «Дивись як чути». Покази вистави з перекладачем жестової мови організатори влаштовують раз на місяць спільно з відеосервісом MEGOGO.

«Вистава дуже сподобалася! Добре, що був сурдопереклад, бо у нас дівчатка не чують. Яскраво, красиво, дуже талановиті діти! Здорово!»; «Дуже сподобалося! Діти молодці! Син в захваті!», — поділилися враженнями батьки.

«Мистецтво — це є універсальна мова, яка об'єднує всіх. Воно впливає на різні сенсорні канали людини, адже мистецтво можна сприймати через зір, через слух і через дотик. Тому діти з обмеженими можливостями, які, наприклад, погано чують можуть сприймати візуальну картинку, взаємодіяти зі сценою через ритм, через тілесно-чутливий (кінестетичний) канал. Діти, які погано рухаються, мають досить загострені інші сенсорні канали сприйняття. І через це мистецтво, особливо таке синкретичне, яке поєднує і вокал, і хореографію, і сценічну творчість, може впливати на різні сенсорні модальності; відповідно, діти з різними особливими потребами можуть отримувати від нього задоволення.

Мистецтво допомагає дітям зрозуміти, що спілкуватись і взаємодіяти між собою можна по-різному. Не тільки вербально (через слово), не тільки через фізичну гру (активний рух), — можна спілкуватись за допомогою мови жестів, тактильних рухів, спільного виконання пісні, як це робили діти з акторами Ліхтаріуса.», — розповідає кандидат педагогічних наук та психолог вищої категорії Тетяна Строгаль.

Нагадаємо, що покази сімейного шоу «Ліхтаріус» триватимуть щонеділі до кінця травня у київському Caribbean Club Concert Hall.