Для чого екснардеп Жванія так часто літає до Москви - у ЗМІ оприлюднили графік перельотів



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Після польотів до Москви Давид Жванія розповсюджує через інтернет «інформаційні качки», вочевидь, отримані, як завдання від Кремля - ЗМІ

Давид Жванія в останні кілька років один-два рази на місяць літає на кілька днів до Москви

Колишній народний депутат Давид Жванія регулярно літає до Москви через Мінськ та Ригу. Про це повідомляє «Україна молода».

Видання публікує графік перельотів Жванії, який має в розпорядженні редакція.

Зазначається, що Жванія в останні кілька років один-два рази на місяць літає на кілька днів до Москви.

«Екснардеп Давид Жванія виявляється дуже регулярно літає до Москви і назад через Мінськ. Після чого розповсюджує через інтернет «інформаційні качки», вочевидь, отримані, як завдання від Кремля», - пише видання.

«Вражає, що за короткий період він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!», - повідомляє «Україна молода».

Видання нагадує, що Жванія неодноразово змінював свої політичні погляди, у 2010 році перейшов на бік Януковича, а нещодавно став учасником шоу одіозного російського пропагандиста Соловйова.

«Десятки разів він човником метушився між Києвом та Мінськом, Києвом та Ригою. Після закриття авіасполучення з Росією, саме таким маршрутом мандрують до Москви ті, кому в Києві бракує атмосфери «Русского мира». Що географія польотів, що контент-аналіз текстів, що першоджерела роздачі новин про Жванію не залишає жодних сумнівів, що маємо справу ще з однією кремлівською розробкою проти Порошенка», - резюмують журналісти.

Остання інформація про польоти Жванії датована 11 березня 2020 року.

Як відомо, 12 березня в Україні був оголошений карантин через епідемію коронавірусу і авіаперельоти були скасовані. Ймовірно, колишньому нардепу довелося шукати альтернативні способи поїздок до Москви.