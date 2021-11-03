До України йдуть дощі та мокрий сніг: яким регіонам чекати опадів

Перший сніг можна буде побачити вже на початку наступного тижня – 9−11 листопада

Сніг в Україні очікується вже у першій половині листопада

Погода в Україні вже в першій половині листопада принесе істотне похолодання і перший сніг. Синоптики в оновленому прогнозі розповіли, коли це може статися. Про це повідомляє Gismeteo.

Прогноз погоди в Україні на найближчі 10 днів свідчить, що перший сніг можна буде побачити вже на початку наступного тижня – 9−11 листопада.

дані: Gismeteo

Очікується, що вночі температура повітря опуститься до 5° морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 1° нижче нуля до 2° тепла.

Морозну погоду та сніг обіцяють у низці західних, північних та східних областей.

дані: Gismeteo

Поки ж нас чекає помірно тепла (+10+16 градусів), але дощова погода, часом і місцями з проясненнями.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує дощі на середу, 3 листопада. При цьому опади зрушаться на Лівобережжі.

«Вітер очікується поривчастим, бережіть горло і голову. Температура повітря максимально передбачається +9+13 градусів, на півдні +12+16», – прогнозує вона.

У четвер 4 листопада, за даними Діденко, потеплішає, а дощі поїдуть у короткострокове відрядження. В Українському гідрометцентрі дощі в четвер прогнозують лише на крайньому заході.

5 листопада опади можливі на півночі та заході. А 6-7 числа дощів стане менше, але температура значно знизиться.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач