Перший сніг у листопаді та тепло у грудні: синоптик здивував прогнозом до кінця року

Лише 19 грудня спостерігатиметься короткотривале зниження температури

Останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач, передає «Полісся».

Так, за словами синоптика, дощитиме впродовж майже всієї першої декади листопада. У цей час спостерігатиметься плавне зниження температури повітря. Лише наприкінці, можливо, знову трохи потеплішає.

Друга десятиденка теж розпочнеться вологою та прохолодною погодою, але далі подарує нам кілька погожих, сонячних днів без опадів. Після цього, за словами синоптика, прийде похолодання, котре продовжиться і в третій декаді. У нічний час імовірні морози.

Наприкінці листопада варто очікувати навіть мокрого снігу, каже синоптик.

За його даними, грудень розпочнеться прохолодною погодою, яка зберігатиметься щонайменше десять днів, можливі невеликі опади. Ночі будуть морозними, а дні здебільшого минуть зі знаком плюс, хоча не завжди.

Така погода, за даними Володимира Деркача, збережеться і на початку другої декади грудня. Але далі почне теплішати, прийдуть невеликі опади. Лише 19 грудня спостерігатиметься короткотривале зниження температури.

Наостанок місяця погода здивує денним теплом, натомість вночі можливе зниження температури.

Як повідомлялося, погода в Україні у понеділок, 1 листопада, буде сонячною та теплою. Дощ прогнозують у південних областях країни.

Також, у листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.