До України йдуть грози: синоптики назвали регіони
У четвер температура повітря в Україні передбачається до +25...+30 градусів
У четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди, проте подекуди йтимуть дощі з грозами. Про це у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.
«Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі», – зазначила синоптикиня.
За її прогнозом, у четвер температура повітря передбачається +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.
«Можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині», – попередила синоптикиня.
У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно й спекотно, до +28 градусів.
«Стають актуальними не лише полуниця й черешні, а й прості тканини в одежі, темні окуляри та щось на голову від сонця. Вода! Не забувайте щоразу брати з собою хоча б маленьку пляшечку води», – нагадала Діденко.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).