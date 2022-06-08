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  4. До України йдуть грози: синоптики назвали регіони
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    Суспільство

    До України йдуть грози: синоптики назвали регіони

    Грозові дощі знову накриють Україну - До України йдуть грози: синоптики назвали регіони
    Грозові дощі знову накриють Україну
    фото з відкритих джерел

    У четвер температура повітря в Україні передбачається до +25...+30 градусів

    У четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди, проте подекуди йтимуть дощі з грозами. Про це у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

    «Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі», – зазначила синоптикиня.

    За її прогнозом, у четвер температура повітря передбачається +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.

    «Можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині», – попередила синоптикиня.

    У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно й спекотно, до +28 градусів.

    «Стають актуальними не лише полуниця й черешні, а й прості тканини в одежі, темні окуляри та щось на голову від сонця. Вода! Не забувайте щоразу брати з собою хоча б маленьку пляшечку води», – нагадала Діденко.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).

    Теги: росія окупанти вода війна Україна повітря вітер окупація #stoprussia
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    До України йдуть грози: синоптики назвали регіони