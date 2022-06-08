До України йдуть грози: синоптики назвали регіони

У четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди, проте подекуди йтимуть дощі з грозами. Про це у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

«Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі», – зазначила синоптикиня.

За її прогнозом, у четвер температура повітря передбачається +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.

«Можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині», – попередила синоптикиня.

У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно й спекотно, до +28 градусів.

«Стають актуальними не лише полуниця й черешні, а й прості тканини в одежі, темні окуляри та щось на голову від сонця. Вода! Не забувайте щоразу брати з собою хоча б маленьку пляшечку води», – нагадала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).