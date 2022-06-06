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  3. Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі
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    Новини

    Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі

    Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі

    У понеділок, 6 червня на більшій частині території України буде сухо та сонячно

    В Україні буде без опадів, лише на півдні, вночі та сході країни короткочасні дощі, місцями грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Опади очікуються лише у тимчасово окупованій Херсонській області та в анексованому Криму. Там можуть бути дощі з грозами. В решті українських областей буде сухо і вдень, і вночі.

    Вночі та вранці буде прохолодно. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до +8°C. Вдень середня температура становитиме +25°C.

    Найтепліше, згідно з даними синоптиків, буде в Ужгороді та Запоріжжі – до +28°C. Найпрохолоднішим стане день для мешканців Чернігова, Житомира та Сум – 22...24°C з позначкою плюс.

    Погода на 6 червня:

    • на заході вдень від +23 до +25°C, вночі від +9 до +11°C;
    • на півночі вдень від +23 до +25°C, вночі +9...+13°C;
    • на сході вдень від +26 до +28°C, вночі від +15 до +18°C;
    • на півдні вдень від +24 до +26, вночі +12...+14°C;
    • в центрі вдень від +23 до +25°C, вночі +11...+13°C.

    У Києві повітря прогріється до +23...+25°C. Буде ясно і сонце.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Погода в Україні 6 червня: у кількох областях пройдуть дощі