Синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта)

Невелика хмарність спостерігатиметься лише на південному сході та південному заході країни

У найближчий тиждень погода порадує українців теплом. Практично по всій території країні очікується комфортна температура +24°...+ 28°. Про це свідчать дані «Укргідромецентру». Лише перед вихідними на заході країни почне змінюватися погода. Спочатку очікуються грози, а потім невелике зниження температури до +21°...+25°. У неділю невеликі дощі покапають у Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Так, тиждень в Україні розпочнеться сонячною і сухою погодою. Невелика хмарність спостерігатиметься лише на південному сході та південному заході країни. Повітря по всій країні прогріється до комфортних +23°...+26°, лише в Криму стовпчики термометрів покажуть +22°.

Погода 6 червня

У вівторок, 7 червня, сонця в Україні стане менше, а тепла більше. У більшості областей очікується від +24° до +27°, лише на півдні місцями буде до +28°. У Криму як і раніше буде прохолодніше всього, +22°.

Погода 7 червня

8 червня в Україні стане ще трохи тепліше. Температура в більшості областей підійматиметься до +25°...+28°. На півдні місцями очікується спека до +30°.

Погода 8 червня

У четвер, 9 червня, в Україні буде +25°...+28°, на півдні повітря прогріється до +29°, а в Криму очікуються дощі й близько +20°.

Погода 9 червня

Перед вихідними, 10 червня, у західних областях місцями очікуються грози. На решті території як і раніше буде переважно суха погода, невелика хмарність. У Львівській області очікується близько +23°, на решті території буде +24°...+28°, на півдні повітря прогріється до +30°, в Криму - до +22° і також грози.

Погода 11 червня

На вихідних українців чекає тепла погода, але місцями пройдуть невеликі дощі. На півдні потеплішає до +28°...+23°, а в суботу в деяких західних областях очікується невелике зниження температури до +21°. У неділю невеликі дощі покапають у Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погода 12 червня

Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.