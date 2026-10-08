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До війська повернулися бійці чисельністю майже три бригади – Міноборони

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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До війська повернулися бійці чисельністю майже три бригади – Міноборони
Найбільше фактичних повернень за програмою зафіксували у 20-й окремій бригаді безпілотних систем «К-2»
фото: Reuters

Значна частина військових після повернення знову стала на бойові посади

Тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ). За чисельністю це співмірно з особовим складом двох-трьох бригад. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише «Главком».

За його словами, значна частина військових після повернення обрала саме бойові посади. Йдеться про людей, які вже мають досвід військової служби та навички, необхідні підрозділам.

Після повернення до частин військовослужбовцям відновили грошове та інші види забезпечення. Вони знову виконують завдання у складі своїх підрозділів.

У Міноборони оцінюють результати програми позитивно. Там зазначили, що повернення досвідчених військовослужбовців дозволило додатково посилити бойові підрозділи.

«Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно», – заявили у відомстві.

Найбільше фактичних повернень за програмою зафіксували у 20-й окремій бригаді безпілотних систем «К-2», 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, 3-й окремій штурмовій бригаді, 63-й окремій механізованій бригаді та 429-й окремій бригаді безпілотних систем «Ахіллес».

У Міноборони також відзначили бригади Національної гвардії України «Хартія» та «Азов», які брали участь у програмі повернення військових.

Спрощена програма діяла до 20 вересня 2026 року. Вона дозволяла військовослужбовцям, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня включно, самостійно обрати підрозділ для повернення на службу.

Після завершення дії спрощеного механізму військові можуть повертатися на службу за загальною процедурою. У Міноборони зазначають, що такий процес передбачає звернення до Військової служби правопорядку або батальйонів резерву.

Варто нагадати, Міноборони раніше попередило, що повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього необхідний відповідний наказ командира.

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Теги: ЗСУ війна Міноборони

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