Спрощену процедуру повернення із СЗЧ скасовано: що змінилося для військових

Міноборони назвало два способи повернутися на службу після СЗЧ

Після 20 вересня добровільне повернення із СЗЧ залишається можливим, але спрощений механізм із самостійним вибором військової частини більше не діє

До 20 вересня 2026 року включно діяла спрощена програма повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Вона стосувалася військовослужбовців, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

Після завершення програми добровільне повернення відбувається на загальних умовах – через Військову службу правопорядку (ВСП) та батальйони резерву. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише «Главком».

Це означає, що процедура повернення стала довшою, а військові більше не можуть самостійно визначити військову частину, у якій продовжать службу.

Як повернутися на службу після 20 вересня

Для повернення військовослужбовець може звернутися до органів ВСП ЗСУ – Центрального управління ВСП у Києві та Київській області, територіальних управлінь або зональних відділів.

У ВСП військовому нададуть інформацію про батальйони резерву, до яких він може прибути для продовження служби, та за потреби видадуть відповідний припис. Також військовослужбовець може самостійно прибути до батальйону резерву, попередньо отримавши інформацію про доступні підрозділи у ВСП.

Після прибуття командир батальйону резерву не пізніше ніж за три доби має видати наказ про включення військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначити йому завдання.

Чи можна потрапити до бажаної військової частини

Самостійно обрати частину, як це було передбачено спрощеною програмою, тепер не можна. Водночас можливість повернутися до конкретної бойової бригади залишається.

Командири батальйонів резерву можуть враховувати рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу. Якщо така бригада готова прийняти військовослужбовця, відповідна інформація зазначається у повідомленні про його прибуття до батальйону резерву.

Водночас рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не враховуються. У такому разі військовослужбовця направляють до частин пріоритетного комплектування.

Хто може уникнути кримінальної відповідальності

Окремо Міноборони нагадує про можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ. Відповідно до частини п’ятої статті 401 Кримінального кодексу України, це можливо для військовослужбовця, який вперше під час воєнного стану вчинив СЗЧ.

Для цього військовий має написати рапорт та отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву на продовження служби.

Після цього необхідно звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора або суду та повідомити про намір повернутися на військову службу. Матеріали щодо звільнення від кримінальної відповідальності передаються до суду, який ухвалює остаточне рішення.