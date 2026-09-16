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Міноборони пояснило, що відбувається з військовими після повернення із СЗЧ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони пояснило, що відбувається з військовими після повернення із СЗЧ
Після повернення із СЗЧ військових не одразу залучили до завдань
фото: Чернівецька ОВА

Сам факт повернення до військової частини не відновлює службу, виплати та можливість залучення військового до бойових завдань

Повернення військовослужбовця після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Для цього необхідний відповідний наказ командира. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві пояснили, що якщо військову службу було призупинено, то до видання наказу командира про її продовження військовослужбовця не можна залучати ані до службових, ані до бойових завдань.

«Повернення після СЗЧ не означає автоматичного продовження військової служби», – наголосили у Міноборони.

Військовослужбовці, службу яких призупинено, звільняються з посад, не виконують обов'язків військової служби та не входять до чисельності Збройних сил України та інших військових формувань.

Після повернення військовослужбовця до частини його служба має бути продовжена у встановленому законодавством порядку. Лише після видання відповідного наказу військового можна знову залучати до виконання службових та бойових завдань.

Також після оформлення продовження служби військовослужбовцю поновлюють грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії.

У Міністерстві оборони зазначили, що відомство спільно з Генеральним штабом ЗСУ посилило контроль за дотриманням цієї вимоги.

Нагадаємо, військовослужбовці, у яких самовільне залишення частини було зафіксовано до 12 червня 2026 року, мають до 20 вересня подати рапорт, щоб скористатися спеціальною процедурою повернення на службу.

Програма дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися до служби та самостійно обрати підрозділ. Вона поширюється лише на тих, у кого СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року.

Спеціальний порядок не застосовується до випадків, коли самовільне залишення частини було зафіксовано 13 червня або пізніше. У такому разі повернення відбувається відповідно до загального порядку, передбаченого законодавством, без можливості самостійно обрати військову частину.

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Теги: Міноборони військові війна ЗСУ

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