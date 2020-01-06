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    Суспільство

    Епіфаній подякував Порошенку

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    Петро Порошенко і Епіфаній - Епіфаній подякував Порошенку
    Петро Порошенко і Епіфаній

    Три десятиліття українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність

    Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував п’ятому президенту України Петру Порошенко за Томос. Про це свідчить його допис у Фейсбуці.

    Епіфаній нагадав, що рік тому Вселенський Патріарх Варфоломій вручив для Православної Церкви України Томос про автокефалію. Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних - Українська Православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра.

    «Ця подія - плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петро Порошенко», - наголосив митрополит.

    Епіфаній підкреслив, що тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників. І п’ятий Президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у Навечір‘я Різдва Христового, Томос прибув до України.

    «Дякую Вам, Петро Олексійович, та всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію», - резюмував Епіфаній.

     Читайте також: Пам’ятаймо слова Сина Божого, звернені до кожного з нас: «Хто не зі Мною, той проти Мене»
    церква Українська православна церква Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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