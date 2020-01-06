Епіфаній подякував Порошенку



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Петро Порошенко і Епіфаній

Три десятиліття українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував п’ятому президенту України Петру Порошенко за Томос. Про це свідчить його допис у Фейсбуці.

Епіфаній нагадав, що рік тому Вселенський Патріарх Варфоломій вручив для Православної Церкви України Томос про автокефалію. Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних - Українська Православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра.

«Ця подія - плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петро Порошенко», - наголосив митрополит.

Епіфаній підкреслив, що тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників. І п’ятий Президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у Навечір‘я Різдва Христового, Томос прибув до України.

«Дякую Вам, Петро Олексійович, та всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію», - резюмував Епіфаній.