Рік тому українська церква отримала томос про автокефалію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко, Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній

7 січня 2019 року томос про автокефалію Української православної церкви встановили в Софії Київській

Рівно рік тому у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.

Як відомо, 15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

Процедура надання автокефалії українській церкві завершилась 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Автокефальна Церква України визнає головою Святіший апостольський і патріарший Вселенський престол, як і інші Патріархи і Предстоятелі, і має разом з іншими канонічними обов’язками і відповідальностями, насамперед для збереження нашої Православної Віри неушкодженою та канонічної єдності і спілкування з Вселенським Патріархатом й іншими помісними Православними Церквами непорушними», - йдеться у документі.

На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, що напередодні у храмах Православної церкви України влаштували спільну молитву вдячності за «Боже благословіння та всі здобутки», які відбулися у перший рік після отримання томосу про автокефалію.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією помісної Української православної церкви (Православної церкви України).

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.