Фаріон не дуже хоче, щоб за новим правописом її називали «членкиня»



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Фаріон вважає, що повальне використання фемінітивів - це ґвалтування українських жінок

Мовознавиця прокоментувата нові правила правопису, що сьогодні набули чинності

У новому правописі, що сьогодні набув чинності, запроваджено правило вживання фемінітивів.

Відома мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що повальне використання фемінітивів - це ґвалтування українських жінок і до цього питання треба було підходити більш виважено.

«Жінки у нас надзвичайно потужні і сильні. Не треба в такий спосіб їх ґвалтувати. Вони самі визначать, коли і що буде діяти. Буде у нас мериня, чи не буде, бо лікарка і вчителька у нас уже є. Чи буде у нас, перепрошую, членкиня, кореспондиня?!», - каже Фаріон в інтерв’ю для «Главком».

Також мовознавиця вважає включення фемінітивів зовнішньою вказівкою. Вона наголошує на тому, що питання вживання фемінітивів не повинні розглядати громадські організації чи феміністичні гуртки. «Потрібно, щоби експерти сіли і написали історію цього питання», - зазначила вона.

Нагадаємо, що сьогодні на сайті Міністерства освіти та науки була опублікована остаточна версія змін нової редакції «Українського правопису», що було схвалено Кабінетом міністрів України 22 травня 2019 року.

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