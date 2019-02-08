Фейгін відвідав Сущенка в російській колонії
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Розсилка
За словами Фейгіна, Сущенко тепер знаходиться в «теплому, безпечному приміщенні»
Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін відвідав підзахисного в колонії у 50-й день його народження.
Про це в п'ятницю повідомляє «Укрінформ».
За словами Фейгіна, Сущенко тепер знаходиться в «теплому, безпечному приміщенні», має доступ до окропу і може здійснювати телефонні дзвінки.
«Роману передали пензлі і фарби, так що він тепер може займатися улюбленою справою», - зазначив Фейгін.
Захисник також повідомив, що український консул у Москві Альберт Черніюк, ймовірно, зможе відвідати Сущенка в другій половині лютого.
Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначають день народження. Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.
Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.
У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.