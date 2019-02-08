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    Суспільство

    Фейгін відвідав Сущенка в російській колонії

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    Роман Сущенко та&nbsp;Марк Фейгін - Фейгін відвідав Сущенка в російській колонії
    Роман Сущенко та Марк Фейгін

    За словами Фейгіна, Сущенко тепер знаходиться в «теплому, безпечному приміщенні»

    Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін відвідав підзахисного в колонії у 50-й день його народження.

    Про це в п'ятницю повідомляє «Укрінформ».

    За словами Фейгіна, Сущенко тепер знаходиться в «теплому, безпечному приміщенні», має доступ до окропу і може здійснювати телефонні дзвінки.

    «Роману передали пензлі і фарби, так що він тепер може займатися улюбленою справою», - зазначив Фейгін.

    Захисник також повідомив, що український консул у Москві Альберт Черніюк, ймовірно, зможе відвідати Сущенка в другій половині лютого.

    Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначають день народження. Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.

    Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.

    У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.

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