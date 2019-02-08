Балух і Сущенко святкують у російській в’язниці день народження



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Сущенка у Росії звинуватили у роботі на військову розвідку України, а Балуха - у зберіганні боєприпасів

Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50

Українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначають день народження. Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.

У день народження Балуха активісти «Кримської правозахисної групи» проведуть опівдні на Майдані Незалежності у Києві акцію «Свободу Володимиру Балуху». Організатори повідомили, що на акції охочі зможуть написати листи Балуху.

Тим часом ув’язненого журналіста Романа Сущенка сьогодні спробує навідати його громадський захисник Роман Фейгін, який напередодні прилетів до російського Кірова.

Прилетел в Киров. Завтра буду в ИК-11, в Кирово-Чепецке, где отбывает наказание мой подзащитный Роман Сущенко. Ему исполнятся 8 февраля 50 лет. pic.twitter.com/ddl6LPhF9T — Mark Feygin (@FeyginMark) 7 февраля 2019 г.

Агенція «Укрінформ», з якою співпрацював Сущенко, проведе зустріч «День народження Романа Сущенка - журналіста, художника, політв’язня» із виставкою малюнків Сущенка.

Нагадаємо, Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. В Росії Сущенку дали 12 років за ґратами.

Володимира Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку. Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року.

Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.

У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.

У той же час Балуху у січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив в умовно-достроковому звільненні.