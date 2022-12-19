Франція передала українським громадам генератори

Перші генератори отримають школи, соціальні та медичні установи восьми громад із різних областей

Вісім українських громад: Новгород-Сіверська, Новобасанська, Охтирська, Білопільска, Апостолівська, Хотівська, Пороміська та Гордницька отримають генератори у рамках спільної україно-французька ініціативи «Світло під час зими». Про це повідомляє громадська організація «АНТС».

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Наприкінці листопада, активісти організації спільно з французькою громадською організацією Stand with Ukraine звернулися до Асоціації муніципалітетів Франції з проханням допомогти закупити генератори українським громадам.

«32 мерії відгукнулися і перші 8 генераторів вже закуплені. Станом на сьогодні вони у Любліні. Ще 28 тисяч євро зібрано муніципалітетами і ми шукаємо зараз, де закупити генератори. Також найближчим часом доставимо їх іншим громадам, з якими працюємо у рамках проєкту «Відновлення громад», а це 30 громад із 10 областей України. Усі вони або були в окупації, або постраждали від прильотів, – повідомила експертка Мережі «АНТС» Наталія Федорович.

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Зазначається, що генератори отримають різні інституції: школи, соціальні та медичні установи. Усі генератори середньої потужності, між 9 і 10 кіловат.

Нагадаємо, після нічних ударів Росії по інфраструктурі України склалася важка ситуація в енергосистемі. В низці областей запровадили аварійні відключення.

Раніше повідомлялося, що Австрія виділить 10 млн євро на підтримку України.