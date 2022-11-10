Австрія виділить десять мільйонів євро на підтримку України: на що підуть кошти

Австрія виділить ще десять мільйонів євро для України

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що його країна виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України. Про це повідомляє АРА.

«У рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що проходить у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Австрійська народна партія) під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 млн євро на підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

«Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі», – сказав Бруннер.

Нагадаємо, Австралія передає українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.

Також повідомлялося, що Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України.