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Австрія виділить десять мільйонів євро на підтримку України: на що підуть кошти

Альона Боженко
glavcom.ua
Австрія виділить десять мільйонів євро на підтримку України: на що підуть кошти
Австрія виділить ще десять мільйонів євро для України
фото ілюстративне

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що його країна виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України. Про це повідомляє АРА.

«У рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що проходить у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер (Австрійська народна партія) під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 млн євро на підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

«Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі», – сказав Бруннер.

Нагадаємо, Австралія передає українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.

Також повідомлялося, що Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України. 

Теги: навчання санкції Австралія міністр

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